Зеленский: Одна из стран Европы передала Украине систему ПВО, которая не сработала

Одна из европейских стран отправила Украине очередную систему ПВО, которая в итоге не сработала. Поэтому ее пришлось менять "снова и снова".
Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Associated Press.
Как отмечает издание, о какой стране идет речь глава государства не указал.
Вместе с тем, Зеленский поприветствовал помощь от стран-партнеров, но отметил, что часть обещанного оружия все еще не поставлена.
"У нас есть отличные решения по Patriot, но мы пока их не имеем", - заявил Зеленский.
"Украине нужны 20 батарей Patriot для защиты от российских ракет, и даже этого может быть недостаточно, поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет", - отметил Зеленский.