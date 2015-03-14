ОДКБ готова при необходимости быстро ввести войска в Таджикистан

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Войска Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готовы в случае необходимости оперативно прибыть в район таджикско-афганской границы, сообщает Report со ссылкой на «Интерфакс».

«В случае возникновения конфликта на границе Таджикистана с Афганистаном ОДКБ будет в состоянии доставить свои войска в этот район в течение трех дней», - заявил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

По словам Бордюжи, «Россия не намерена открывать второй фронт в Таджикистане, но нельзя позволить, чтобы безопасность членов ОДКБ была поставлена под сомнение».