Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке
Другие страны
- 04 октября, 2025
- 16:27
На Камчатке 4 октября трое туристов сорвались с высоты на вулкане Вилючинский.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, один из туристов погиб, еще одна девушка находится в тяжелом состоянии.
К настоящему времени спасатели добрались до третьей участницы похода, которая находилась выше по склону. Женщина не пострадала, начата ее эвакуация.
По информации МЧС, группа туристов не была зарегистрирована, а маршрут, по которому они поднимались, был официально закрыт с 1 июля 2025 года.
В МЧС также предупреждают, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с землетрясением. Продолжаются афтершоки, поэтому находиться в это время в горах небезопасно.
