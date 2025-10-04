Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

На Камчатке 4 октября трое туристов сорвались с высоты на вулкане Вилючинский.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, один из туристов погиб, еще одна девушка находится в тяжелом состоянии.

К настоящему времени спасатели добрались до третьей участницы похода, которая находилась выше по склону. Женщина не пострадала, начата ее эвакуация.

По информации МЧС, группа туристов не была зарегистрирована, а маршрут, по которому они поднимались, был официально закрыт с 1 июля 2025 года.

В МЧС также предупреждают, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с землетрясением. Продолжаются афтершоки, поэтому находиться в это время в горах небезопасно.