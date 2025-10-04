Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции

    Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

    Другие страны
    • 04 октября, 2025
    • 16:27
    Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

    На Камчатке 4 октября трое туристов сорвались с высоты на вулкане Вилючинский.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, один из туристов погиб, еще одна девушка находится в тяжелом состоянии.

    К настоящему времени спасатели добрались до третьей участницы похода, которая находилась выше по склону. Женщина не пострадала, начата ее эвакуация.

    По информации МЧС, группа туристов не была зарегистрирована, а маршрут, по которому они поднимались, был официально закрыт с 1 июля 2025 года.

    В МЧС также предупреждают, что в регионе объявлена чрезвычайная ситуация, связанная с землетрясением. Продолжаются афтершоки, поэтому находиться в это время в горах небезопасно.

    вулкан Камчатка турист гибель
    Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan turist ölüb

    Последние новости

    16:48

    Нефтегазовый сектор Азербайджана обеспечил более 835 млн манатов поступлений в I полугодии

    Энергетика
    16:30

    Премьер Франции хочет ввести налог для граждан с доходом свыше 250 тыс. евро в год

    Другие страны
    16:27

    Один турист погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке

    Другие страны
    16:17

    В Украине 8 раненых госпитализировали после удара РФ по пассажирскому поезду - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:10

    Азербайджанский стрелок завоевала серебро на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    16:06
    Фото

    Сегодня в Джебраиле отмечают День города

    Внутренняя политика
    15:57

    Азербайджан сократил расходы на импорт металлов из Турции более чем на 26%

    Бизнес
    15:57
    Фото

    Сборная Азербайджана U-16 завоевала серебряную медаль на III Играх СНГ

    Футбол
    15:38

    В Кино-центре Низами состоялась презентация художественного фильма "Тагиев: Сона"

    Культура
    Лента новостей