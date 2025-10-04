Kamçatkada Vilyuçinski vulkanına dırmaşan turist ölüb
- 04 oktyabr, 2025
- 16:41
Oktyabrın 4-də Kamçatkada Vilyuçinski vulkanında 3 turist hündürlükdən yıxılıb.
"Report" Rusiya KİV-ə istinadən xəbər verir ki, turistlərdən biri ölüb, birinin vəziyyəti ağırdır.
Üçüncü turistin yeri müəyyən edilib və hazırda o təxliyyə olunur.
FHN-dən verilən məlumata görə, turist qrupu qeydiyyatdan keçməyib, onların qalxdıqları marşrut isə 2025-ci il iyulun 1-dən rəsmən bağlanıb.
