Один из районов Сирии освобожден от YPG

В Сирии на востоке провинции Дейр-эз-Зор, расположенной к востоку от реки Евфрат, восставшие племена и силы, прибывшие в регион с западного берега Евфрата, освободили от террористов YPG район, где расположены нефтяное месторождение "Аль-Омар" и газовое месторождение "Коноко".

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

После того как США вывели свои силы с этих месторождений, которые ранее использовались в качестве баз, безопасность в регионе оказалась под угрозой. Однако на фоне операции сирийской армии и активизации местных племен в провинции Дейр-эз-Зор были освобождены около 10 поселков и деревень.