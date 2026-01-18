Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Один из районов Сирии освобожден от YPG

    Другие страны
    • 18 января, 2026
    • 12:04
    Один из районов Сирии освобожден от YPG

    В Сирии на востоке провинции Дейр-эз-Зор, расположенной к востоку от реки Евфрат, восставшие племена и силы, прибывшие в регион с западного берега Евфрата, освободили от террористов YPG район, где расположены нефтяное месторождение "Аль-Омар" и газовое месторождение "Коноко".

    Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

    После того как США вывели свои силы с этих месторождений, которые ранее использовались в качестве баз, безопасность в регионе оказалась под угрозой. Однако на фоне операции сирийской армии и активизации местных племен в провинции Дейр-эз-Зор были освобождены около 10 поселков и деревень.

