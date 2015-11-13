В Киеве задержан один из главарей международной террористической организации "Фронт ан-Нусра"

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Один из главарей международной террористической организации "Фронт ан-Нусра", находившийся в межгосударственном розыске, задержан Службой безопасности Украины в Киеве. Об этом сообщает Report со ссылкой на сайт СБУ Украины.

По данным СБУ, гражданин одной из бывших республик СССР в 2013 - 2014 годах участвовал в сирийском военном конфликте. В 2015 году боевик возглавил отдельный джамаат международной террористической организации "Фронт ан-Нусра".

Шевченковским районным судом Киева иностранцу избрана мера пресечения - экстрадиционный арест.

Органами прокуратуры начата процедура экстрадиции.