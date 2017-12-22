Один человек погиб в результате взрыва самодельной бомбы в Неаполе

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва самодельной бомбы в одном из кварталов южного итальянского города Неаполь, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

32-летний мужчина, оказавшийся в непосредственной близости от взрыва, скончался в больнице от полученных ранений. 43-летней женщине медики оказали скорую помощь.

По предварительным данным, взрывное устройство было установлено у входа в один из частных домов. Взрывная волна повредила два автомобиля.

На месте происшествия работают полицейские и карабинеры. Причины произошедшего выясняются.