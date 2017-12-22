 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Один человек погиб в результате взрыва самодельной бомбы в Неаполе

    На месте происшествия работают полицейские и карабинеры

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва самодельной бомбы в одном из кварталов южного итальянского города Неаполь, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС. 

    32-летний мужчина, оказавшийся в непосредственной близости от взрыва, скончался в больнице от полученных ранений. 43-летней женщине медики оказали скорую помощь.

    По предварительным данным, взрывное устройство было установлено у входа в один из частных домов. Взрывная волна повредила два автомобиля.

    На месте происшествия работают полицейские и карабинеры. Причины произошедшего выясняются. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi