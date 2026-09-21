Очередной танкер подвергся атаке у Ормузского пролива
Другие страны
- 21 сентября, 2026
- 18:52
Танкер, перевозящий сжиженный нефтяной газ (LPG), получил повреждения из-за попадания снаряда при выходе из Ормузского пролива.
Как передает Report, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.
Капитан судна сообщил, что танкер был поражен обломками неизвестных снарядов. Все члены экипажа находятся в безопасности, экологического ущерба не зафиксировано.
Танкер продолжит следовать в следующий пункт назначения.
UKMTO рекомендовало судам соблюдать осторожность при проходе через данный маршрут и оповещать Управление о любой подозрительной активности.
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