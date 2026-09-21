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    Очередной танкер подвергся атаке у Ормузского пролива

    Другие страны
    • 21 сентября, 2026
    • 18:52
    Очередной танкер подвергся атаке у Ормузского пролива

    Танкер, перевозящий сжиженный нефтяной газ (LPG), получил повреждения из-за попадания снаряда при выходе из Ормузского пролива.

    Как передает Report, об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х.

    Капитан судна сообщил, что танкер был поражен обломками неизвестных снарядов. Все члены экипажа находятся в безопасности, экологического ущерба не зафиксировано.

    Танкер продолжит следовать в следующий пункт назначения.

    UKMTO рекомендовало судам соблюдать осторожность при проходе через данный маршрут и оповещать Управление о любой подозрительной активности.

    Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) Танкеры с нефтью Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив
    Hörmüz boğazı yaxınlığında növbəti tanker hücuma məruz qalıb

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