Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе пройдет в Вене 10-12 июня.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

"Очередной раунд дипломатических переговоров, направленных на формирование проекта текста долгожданного соглашения по иранской ядерной программе, откроется в австрийской столице в среду", - проинформировало агентство.

Консультации, которые будут проходить на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, продлятся до пятницы, отмечает Tasnim. Иранскую делегацию возглавит Аббас Арагчи. "Шестерку" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) будет представлять заместитель исполнительного генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Хельга Шмид.

Одновременно в Вене пройдут консультации экспертов по техническим аспектам будущего соглашения на уровне заместителей министров иностранных дел. Делегацию Ирана возглавит Хамид Баэдинежад.