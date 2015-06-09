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    Очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе пройдет в Вене 10-12 июня

    Консультации, которые будут проходить на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, продлятся до пятницы

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Очередной раунд переговоров по иранской ядерной программе пройдет в Вене 10-12 июня. 

    Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

    "Очередной раунд дипломатических переговоров, направленных на формирование проекта текста долгожданного соглашения по иранской ядерной программе, откроется в австрийской столице в среду", - проинформировало агентство.

    Консультации, которые будут проходить на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, продлятся до пятницы, отмечает Tasnim. Иранскую делегацию возглавит Аббас Арагчи. "Шестерку" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) будет представлять заместитель исполнительного генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы по политическим вопросам Хельга Шмид.

    Одновременно в Вене пройдут консультации экспертов по техническим аспектам будущего соглашения на уровне заместителей министров иностранных дел. Делегацию Ирана возглавит Хамид Баэдинежад.

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