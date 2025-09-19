В Палате представителей США отклонили антиазербайджанские поправки

Комитет по иностранным делам Палаты представителей США отклонил две поправки к законопроектам, рассматриваемым в рамках процесса реавторизации Госдепа США.

Как сообщает Report, оба акта носили явно антиазербайджанский характер, и были подготовлены издавна находящимся под влиянием армянского лобби конгрессменом-демократом из Калифорнии Брэдом Шерманом.

Первая поправка предусматривала запрет для Корпорации США по международному финансированию развития на предоставление какой-либо поддержки проектам в Азербайджане, а вторая предлагала отменить полномочия президента США на приостановку действия 907-ой поправки к Закону "О поддержке свободы", которая запрещает оказание американской помощи Азербайджану.

Отклонение обеих поправок демонстрирует еще один удар по армянскому лобби в Конгрессе, которое выступает против мирной инициативы президента США Дональда Трампа по установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

Процесс реавторизации Госдепа США (State Department Reauthorization) - ежегодный процесс, в ходе которого Конгресс США пересматривает, уточняет и продлевает юридические полномочия и организационную структуру Госдепа.