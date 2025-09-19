Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Палате представителей США отклонили антиазербайджанские поправки

    Другие страны
    • 19 сентября, 2025
    • 07:59
    В Палате представителей США отклонили антиазербайджанские поправки

    Комитет по иностранным делам Палаты представителей США отклонил две поправки к законопроектам, рассматриваемым в рамках процесса реавторизации Госдепа США.

    Как сообщает Report, оба акта носили явно антиазербайджанский характер, и были подготовлены издавна находящимся под влиянием армянского лобби конгрессменом-демократом из Калифорнии Брэдом Шерманом.

    Первая поправка предусматривала запрет для Корпорации США по международному финансированию развития на предоставление какой-либо поддержки проектам в Азербайджане, а вторая предлагала отменить полномочия президента США на приостановку действия 907-ой поправки к Закону "О поддержке свободы", которая запрещает оказание американской помощи Азербайджану.

    Отклонение обеих поправок демонстрирует еще один удар по армянскому лобби в Конгрессе, которое выступает против мирной инициативы президента США Дональда Трампа по установлению мира между Арменией и Азербайджаном.

    Процесс реавторизации Госдепа США (State Department Reauthorization) - ежегодный процесс, в ходе которого Конгресс США пересматривает, уточняет и продлевает юридические полномочия и организационную структуру Госдепа.

    антиазербайджанская кампания АРМЯНСКОЕ ЛОББИ поправки в законодательство
    ABŞ Nümayəndələr Palatasının komitəsi anti-Azərbaycan düzəlişlərini rədd edib

    Последние новости

    08:00

    "Формула-1" пройдет в Баку в девятый раз

    Формула 1
    07:59

    В Палате представителей США отклонили антиазербайджанские поправки

    Другие страны
    07:18

    Reuters: Возвращение базы Баграм может обернуться вторжением США в Афганистан

    Другие страны
    06:44

    Канада и Мексика намерены расширять отношения с США

    Другие страны
    06:07

    Мадуро обвинил США в попытке установить марионеточный режим в Венесуэле

    Другие страны
    05:36

    ООН: Более миллиона человек стали переселенцами из-за войны в Газе

    Другие страны
    05:22

    СМИ: Трамп отказался предоставить Тайваню военную помощь на $400 млн

    Другие страны
    04:50

    Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями беспилотников

    Другие страны
    04:13

    В Турции вспыхнули лесные пожары в двух провинциях

    В регионе
    Лента новостей