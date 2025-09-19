İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının komitəsi anti-Azərbaycan düzəlişlərini rədd edib

    Digər ölkələr
    • 19 sentyabr, 2025
    • 08:06
    ABŞ Nümayəndələr Palatasının komitəsi anti-Azərbaycan düzəlişlərini rədd edib

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının Xarici İşlər Komitəsi Dövlət Departamentinin yenidən səlahiyyətləndirilməsi prosesi çərçivəsində nəzərdən keçirilən qanun layihələrinə iki düzəlişi rədd edib.

    "Report"un məlumatına görə, hər iki layihə açıq şəkildə anti-Azərbaycan xarakterli idi və uzun müddətdir, erməni lobbisinin təsiri altındakı Kaliforniyadan olan demokrat konqresmen Bred Şerman tərəfindən hazırlanmışdı.

    Birinci düzəliş ABŞ-nin Beynəlxalq İnkişaf Maliyyələşdirmə Korporasiyasına Azərbaycandakı layihələrə hər hansı dəstək verməyi qadağan etməyi, ikinci düzəliş isə ABŞ Prezidentinin "Azadlığa Dəstək Aktı"na 907 saylı düzəlişin təsirini dayandırmaq səlahiyyətlərinin ləğv olunmasını təklif edirdi ki, bu da Azərbaycana Amerika yardımının göstərilməsini qadağan edir.

    Hər iki düzəlişin rədd edilməsi ABŞ Prezidenti Donald Trampın Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh təşəbbüsünə qarşı çıxan erməni lobbisinin Konqresdə daha bir məğlubiyyətini nümayiş etdirir.

    ABŞ Dövlət Departamentinin yenidən səlahiyyətləndirilməsi prosesi ABŞ Konqresinin Dövlət Departamentinin hüquqi səlahiyyətlərini və təşkilati strukturunu nəzərdən keçirdiyi, dəqiqləşdirdiyi və uzatdığı illik prosesdir.

    ABŞ Dövlət Departamenti 907-ci düzəliş təklif rədd edilib
    В Палате представителей США отклонили антиазербайджанские поправки

    Son xəbərlər

    08:06

    ABŞ Nümayəndələr Palatasının komitəsi anti-Azərbaycan düzəlişlərini rədd edib

    Digər ölkələr
    08:00

    "Formula 1": Bakıda doqquzuncu yarışa bu gün start veriləcək

    Formula 1
    07:45

    "Reuters": Baqram aviabazasının qaytarılması ABŞ-nin Əfqanıstana təkrar müdaxiləsi ilə nəticələnə bilər

    Digər ölkələr
    07:24

    Yaponiya ABŞ ilə əməkdaşlıq edərək müdafiə qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    06:51

    Kanada və Meksika ABŞ ilə əlaqələri genişləndirmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    06:10

    Maduro ABŞ-ni Venesuelada kukla dövlət qurmaq cəhdində ittiham edib

    Digər ölkələr
    05:43

    BMT: Qəzzadakı müharibə səbəbindən bir milyondan çox insan köçkün düşüb

    Digər ölkələr
    05:24

    Tramp Tayvana 400 milyon dollarlıq hərbi yardım göstərməkdən imtina edib

    Digər ölkələr
    04:53

    Kim Çen İn pilotsuz uçuş aparatlarının sınaqlarını izləyib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti