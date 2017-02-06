Очередная встреча совместной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Следующая встреча совместной оперативной группы России, Ирана и Турции по Сирии запланирована на 15-16 февраля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-майор Станислав Гаджимагомедов, возглавляющий российскую делегацию на переговорах в Астане.

"Договорились следующую встречу спланировать на 15-16 февраля. То есть еще до встречи в Женеве. На которой более детально обсудят положение в Восточной Гуте, районе Вади-Барада", - сказал С.Гаджимагомедов.

Он подчеркнул, что "встреча назначена предварительно, так как это тоже требует одобрения в Анкаре и в Тегеране".