Объявлена срочная эвакуация с кипрского аэропорта Пафос после обнаружения БПЛА

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 15:13
    На Кипре объявлена срочная эвакуация из аэропорта в городе Пафос после того, как в запретной зоне воздушной гавани был обнаружен неопознанный беспилотник.

    Как передает Report, об этом сообщает портал In-Cyprus.

    Согласно предварительным данным, службы безопасности дали указание всем пассажирам и сотрудникам покинуть здание терминала, поскольку Кипр остается в состоянии повышенной готовности после ударов беспилотников по британской авиабазе Акротипи ранее сегодня.

    Ранее сообщалось, что Кипр перенес неформальное заседание министров по европейским делам из-за падения иранского дрона на авиабазе.

