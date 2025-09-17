Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1

    Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 06:39
    Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом

    Обвиняемый в убийстве активиста Чарли Кирка Тайлер Джеймс Робинсон впервые предстал перед судом.

    Как передает Report, заседание прошло в виртуальном формате, его транслировали ведущие американские телекомпании.

    Робинсону зачитали его права и сообщили, что он будет находиться под стражей без права выхода под залог. Подозреваемого также уведомили, что назначат адвоката.

    Во время заседания Робинсону официально предъявили обвинения по семи пунктам, первым из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, вторым - противоправное применение огнестрельного оружия, повлекшее нанесение тяжких телесных повреждений. Робинсона также обвиняют по двум эпизодам в препятствовании правосудию.

    Кроме того, ему вменяются два обвинения в оказании давления на свидетелей, а также в совершении насильственного преступления в присутствии детей.

    убийство Чарли Кирк США
    ABŞ-də Çarli Kirkin qətlində təqsirləndirilən şəxs məhkəmə qarşısına çıxarılıb

    Последние новости

    07:06

    В Эквадоре десятки тысяч человек вышли на протест против добычи золота

    Другие страны
    06:39

    Обвиняемый в убийстве Кирка впервые предстал перед судом

    Другие страны
    06:20

    Госдеп одобрил возможную продажу Нидерландам ракет AMRAAM на $570 млн

    Другие страны
    05:52

    США объявили награду в $5 млн за данные о главаре картеля Sinaloa Эль Русо

    Другие страны
    05:13

    В Нигерии число погибших от лихорадки Ласса превысило 160 человек

    Другие страны
    04:39

    Французский музей естественной истории ограбили на €600 тыс.

    Другие страны
    04:08

    Зеленский готов к встрече с Трампом и Путиным "без каких-либо условий"

    Другие страны
    03:40

    Британия договорилась с США об инвестициях в свои технологии на $42 млрд

    Другие страны
    03:14

    Глава МИД Грузии заявила о стратегическом партнерстве с Азербайджаном, Арменией и Турцией

    В регионе
    Лента новостей