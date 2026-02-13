Исследование азербайджанского кардиолога опубликовано в престижном международном журнале

Итоговые результаты исследования, проведенного врачом-кардиологом Республиканской клинической больницы Мехрибан Искендер, опубликованы в официальном журнале Американского колледжа кардиологии (Journal of American Cardiology College).

Как сообщает Report со ссылкой на TƏBİB, JACC считается одним из самых авторитетных мировых изданий в сфере кардиологии.

В публикации представлены выводы исследования ASSIST-HF SIRIO, посвященного оптимизации медикаментозного лечения пациентов с сердечной недостаточностью со сниженной фракцией выброса после госпитализации. В центре внимания - применение виртуального ассистента на основе искусственного интеллекта, который помогает выстраивать терапию в соответствии с международными рекомендациями.

Предварительные результаты данного исследования впервые были представлены на сессии Late-breaking trials в рамках Конгресса Европейского общества кардиологии (European Society of Cardiology), прошедшем в Мадриде в 2025 году.