В 2025 году в Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браков.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета Нахчывана по проблемам семьи, женщин и детей Рамиля Сеидова на заседании коллегии по итогам деятельности за 2025 год.

По ее словам, 9 фактов использования детского труда были зарегистрированы в Бабекском районе, еще один - в Кенгерлинском.

Кроме того, в целях профилактики семейно-бытовых правонарушений проведены встречи с 98 семьями, состоящими на профилактическом учете в полиции. В 12 из 46 семей, поставленных на учет территориальными органами, меры прекращены в связи с урегулированием конфликтов.