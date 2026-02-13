В Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браков
Социальная защита
- 13 февраля, 2026
- 15:40
В 2025 году в Нахчыване пресечены 10 случаев эксплуатации детского труда и 6 ранних браков.
Как сообщает Report, об этом заявила председатель Государственного комитета Нахчывана по проблемам семьи, женщин и детей Рамиля Сеидова на заседании коллегии по итогам деятельности за 2025 год.
По ее словам, 9 фактов использования детского труда были зарегистрированы в Бабекском районе, еще один - в Кенгерлинском.
Кроме того, в целях профилактики семейно-бытовых правонарушений проведены встречи с 98 семьями, состоящими на профилактическом учете в полиции. В 12 из 46 семей, поставленных на учет территориальными органами, меры прекращены в связи с урегулированием конфликтов.
