Азербайджан в 2025 году экспортировал в Турцию около 12 млрд кубометров газа

Азербайджан в 2025 году экспортировал в Турцию 11 млрд 915,35 млн кубометров газа, что на 3,8% выше показателя 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Совет по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

В том числе 11 млрд 524,83 млн кубометров было поставлено на основе долгосрочной договоренности, 390,5 млн кубометров - на спотовой основе.

В декабре объем поставок азербайджанского газа в Турцию составил 1 млрд 80,66 млн кубометров, что на 4,17% выше, чем годом ранее. При этом весь объем пришелся на экспорт на долгосрочной основе.

В целом в декабре Турция импортировала 7 млрд 654,24 млн кубометров газа (+3,94%). В том числе на трубопроводный газ пришлось 3 млрд 960,45 млн кубометров (51,74% всех поставок, снижение на 10,49%), сжиженный природный газ (СПГ) – 3 млрд 693,79 млн кубометров (48,26% всех поставок, рост на 25,66%).

По объемам поставок в декабре Азербайджан занял третье место (14,12% в общем объеме поставок в Турцию). На первом месте были США, на долю которых пришлось 30,33% всех поставок, на втором - Россия (30,1%), на четвертом – Иран (7,53%), на пятом - Алжир (6,27%).

В декабре поставки газа в Турцию осуществлялись из 13 стран: Азербайджана, России, Ирана - трубопроводами, Алжира, Анголы, США, Египта, Сенегала, Экваториальной Гвинеи, Камеруна, Нигерии, Норвегии и Тринидад и Тобаго - СПГ.

В Турцию поставляется азербайджанский газ, добываемый в рамках "Стадии-1" и "Стадии-2" разработки месторождения Шахдениз.