О нас

ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов в Украине

ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов в Украине ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов в Украине. Решение последовало за отсутствием консенсуса Постоянного совета ОБСЕ по продлению мандата координатора проектов из-за позиции России.
Другие страны
1 июля 2022 г. 13:25
ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов в Украине

ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов в Украине. Решение последовало за отсутствием консенсуса Постоянного совета ОБСЕ по продлению мандата координатора проектов из-за позиции России.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, согласно словам пресс-службы ОБСЕ, об этом заявили действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид.

"К сожалению, несмотря на подавляющую поддержку государств-участников в отношении продолжения важной работы, которую Координатор проекта выполнял на протяжении 23 лет, консенсус по продлению его мандата не был достигнут из-за позиции РФ", - заявил глава ОБСЕ.

Рау подчеркнул, что польское председательство продолжит консультации с государствами-участниками относительно будущей роли и присутствия ОБСЕ в Украине.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Начала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
ФотоНачала работу Бакинская конференция Парламентской сети Движения неприсоединения, в конференции принял участие Ильхам Алиев
1 июля 2022 г. 02:57
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
Сенатор: Пакистан продолжит поддержку Азербайджана в урегулировании отношений с Арменией
30 июня 2022 г. 14:59
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
Мустафа Шентоп: В период председательства Азербайджана авторитет ДН возрос
30 июня 2022 г. 14:28
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
Назначен ректор Национального университета обороны Азербайджана
30 июня 2022 г. 10:24
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
Президент Ильхам Алиев встретился в Ашхабаде с Владимиром Путиным
30 июня 2022 г. 04:01
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
Посол Израиля: Прогресс в восстановлении освобожденных территорий вдохновляет
29 июня 2022 г. 18:35
Исполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
ФотоИсполнительный директор UN-Habitat ознакомилась со стендом Азербайджана в рамках WUF 11
29 июня 2022 г. 18:25
Пресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
ФотоПресечена очередная армянская провокация на фотовыставке в Тбилиси
29 июня 2022 г. 17:42
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
Мухтар Бабаев: Проблема загрязнения Охчучая все еще не решена
29 июня 2022 г. 14:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi