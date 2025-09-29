Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    Другие страны
    • 29 сентября, 2025
    • 20:33
    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    В 2026 году Польша выделит 200 млрд злотых (более $54,7 млрд) на оборону, что составит 4,8% ВВП страны.

    Как передает Report со ссылкой на польские СМИ, об этом заявил вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в понедельник на Варшавском форуме безопасности.

    "Продолжается рост оборонных расходов Польши. В следующем году в государственном бюджете на эти цели будет выделено 200 млрд злотых, что, ориентировочно, составит 4,8% ВВП Польши", - сказал он.

    Глава Минобороны Польши также подчеркнул важность увеличения расходов на оборону другими странами НАТО. "Саммит НАТО в Гааге - важный шаг в этом направлении, особенно в контексте новых целей в области оборонного потенциала. Мы убеждены, что эти цели укрепят оборону на восточном фланге и защитят каждый сантиметр территории альянса. Необходима твердая и единодушная приверженность всех союзников полному выполнению принятых решений, включая увеличение расходов на оборону", - отметил он.

    Планируется, что по итогам текущего года траты Польши на военные цели достигнут 186,6 млрд злотых (более $51 млрд), что составляет 4,7% ВВП страны.

