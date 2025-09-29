İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Polşanın gələn il müdafiə büdcəsi təxminən 55 milyard dollar olacaq

    Digər ölkələr
    • 29 sentyabr, 2025
    • 20:48
    Polşanın gələn il müdafiə büdcəsi təxminən 55 milyard dollar olacaq

    2026-cı ildə Polşa müdafiəyə 200 milyard zloti (54,7 milyard dollardan çox) ayıracaq ki, bu da ölkənin ÜDM-nin 4,8 %-ni təşkil edəcək.

    "Report" Polşa mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin baş nazirinin müavini və milli müdafiə naziri Vladislav Kosiniyak-Kamış Varşava Təhlükəsizlik Forumunda bildirib.

    Nazir, həmçinin digər NATO ölkələrinin müdafiə xərclərinin artırılmasının vacibliyini vurğulayıb:

    "NATO-nun Haaqa sammiti bu istiqamətdə, xüsusilə yeni müdafiə qabiliyyəti hədəfləri kontekstində mühüm addımdır. Biz əminik ki, bu məqsədlər şərq cinahında müdafiəni gücləndirəcək və Alyansın ərazisinin hər qarışını qoruyacaq. Qəbul edilmiş qərarların tam yerinə yetirilməsi, o cümlədən müdafiə xərclərinin artırılması üçün bütün müttəfiqlərin qəti və yekdil öhdəliyi vacib deyil".

    Bu ilin sonuna qədər Polşanın hərbi xərclərinin 186,6 milyard zlotiyə (51 milyard dollardan çox) çatacağı gözlənilir ki, bu da ölkənin ÜDM-nin 4,7%-ni təşkil edir.

    Polşa ölkə
    Оборонный бюджет Польши в 2026 году составит около $55 млрд

    Son xəbərlər

    22:08

    Vaşinqtonda Tramp və Netanyahunun görüşü olub – YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    22:00

    Azərbaycan III MDB Oyunlarının medal sıralamasında ikinci pilləyə yüksəlib

    Fərdi
    21:56

    BMT sessiyasında Kipr danışıqları nəticəsiz qalıb, ŞKTC lideri ikidövlətli həll tələb edir

    Digər ölkələr
    21:47

    Dəyanət Sədullayev: "Kadrların hazırlanması biznes və universitetlər arasında əməkdaşlıq tələb edir"

    Biznes
    21:40

    ŞƏT-in baş katibi: Azərbaycanı yaxın gələcəkdə təşkilatımızın üzvü kimi görmək istəyirik

    Xarici siyasət
    21:28

    Taras Kuzyo: Azərbaycan Kremlin əlaltısını məhkəməyə verir

    Xarici siyasət
    21:22
    Foto

    Sumqayıt Sənaye Parkında istehsal olunan ilk elektrik avtobusu "BakuBus"a təqdim olunub

    İnfrastruktur
    21:09

    Əməkdar artist Cabir İmanovla vida mərasiminin yeri məlum olub

    İncəsənət
    20:59

    "PASHA Holding": Azərbaycan iqtisadiyyatının gələcəyi sahibkarlığın inkişafından asılıdır

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti