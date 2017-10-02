Обнародована сумма средств, потраченных США на военные операции в Афганистане и Ираке

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Военные операции в Афганистане, Ираке и ряде других стран, а также борьба против группировки "Исламское государство" обошлись США с 2001 года в 1,7 трлн долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки дают эксперты находящейся в Нортхэмптоне (штат Массачусетс) исследовательской организации "Проект - национальные приоритеты" (National Priorities Project).

По данным экспертов, на афганскую войну, которую Вашингтон начал в октябре 2001 года, уже затрачено свыше 785 млрд долларов: "Каждый час налогоплательщики в США платят за эту операцию 4 млн долларов", - указывается на сайте. На операцию в Ираке, начатую в марте 2003 года, израсходован почти 821 млрд долларов".