 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародована сумма средств, потраченных США на военные операции в Афганистане и Ираке

    Эксперты: Каждый час налогоплательщики в США платят за эту операцию 4 млн долларов

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Военные операции в Афганистане, Ираке и ряде других стран, а также борьба против группировки "Исламское государство" обошлись США с 2001 года в 1,7 трлн долларов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такие оценки дают эксперты находящейся в Нортхэмптоне (штат Массачусетс) исследовательской организации "Проект - национальные приоритеты" (National Priorities Project).

    По данным экспертов, на афганскую войну, которую Вашингтон начал в октябре 2001 года, уже затрачено свыше 785 млрд долларов: "Каждый час налогоплательщики в США платят за эту операцию 4 млн долларов", - указывается на сайте. На операцию в Ираке, начатую в марте 2003 года, израсходован почти 821 млрд долларов".

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi