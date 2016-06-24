 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обама: Великобритания и ЕС останутся жизненно необходимыми партнерами США

    Американский лидер сделал заявление

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в пятницу заявил, что и Великобритания, и ЕС останутся жизненно необходимыми партнерами США.

    Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "Великобритания и Евросоюз останутся жизненно необходимыми партнерами США, даже когда они начинают обсуждать свои отношения для обеспечения продолжающейся стабильности, безопасности и процветания для Европы, Великобритании и Северной Ирландии, а также для всего мира", - говорится в заявлении американского лидера.

    В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi