Обама: Великобритания и ЕС останутся жизненно необходимыми партнерами США

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама в пятницу заявил, что и Великобритания, и ЕС останутся жизненно необходимыми партнерами США.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Великобритания и Евросоюз останутся жизненно необходимыми партнерами США, даже когда они начинают обсуждать свои отношения для обеспечения продолжающейся стабильности, безопасности и процветания для Европы, Великобритании и Северной Ирландии, а также для всего мира", - говорится в заявлении американского лидера.

В четверг в Великобритании прошел референдум по членству страны в ЕС. Согласно официальным данным, за выход страны из Евросоюза проголосовали 51,9% британцев.