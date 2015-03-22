Обама рассказал о недостаточности уступок со стороны Ирана

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/"Иран пока не пошел на уступки, которые требуются для заключения сделки по ядерной программе". Об этом, как сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru, заявил президент США Барак Обама в интервью изданию Huffington Post, опубликованному в субботу, 21 марта.

«Пока сделки нет, еще не все получилось... И, честно говоря, они пока не пошли на такие уступки, которые, по моему мнению, необходимы для заключения окончательного соглашения. Но они пошли на определенные шаги, и поэтому возможность заключения соглашения существует», - сказал Обама.

Как отметил американский лидер, «шестерке» международных посредников (США. Россия, Великобритания, Франция, Китай и Германия) и Ирану еще предстоит проделать «некоторую работу». «Наша цель - решить вопрос в течение нескольких недель, а не месяцев», - добавил глава Белого дома.

Ранее в субботу госсекретарь США Джон Керри сообщил, что в ходе переговоров по иранской ядерной проблеме был достигнут «существенный прогресс», однако о полном отсутствии разногласий, по его словам, говорить пока рано.