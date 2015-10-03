Обама распорядился приспустить флаг США над Белым домом в связи с трагедией в Орегоне

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама распорядился в пятницу приспустить государственные флаги страны над Белым домом, другими федеральными зданиями, военными базами и американскими посольствами за рубежом в знак траура в связи с трагедией в американском городе Роузбург (штат Орегон). Об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

"В знак уважения к жертвам стрельбы, произошедшей 1 октября 2015 года, я приказываю приспустить флаг Соединенных Штатов над Белым домом и всеми федеральными зданиями, военными базами, военными кораблями, американскими посольствами и консульствами за рубежом ... до заката 6 октября 2015 года", - говорится в заявлении.

В четверг Крис Харпер Мерсер открыл огонь в корпусе Колледжа Умпква в американском городе Роузбург (штат Орегон), где находятся учебные лаборатории. Он зашел в несколько аудиторий и расстрелял находившихся там людей. Как сообщили очевидцы произошедшего, Мерсер, угрожая оружием, заставлял некоторых из учащихся отвечать на вопрос о том, кем они являются по вероисповеданию. По данным СМИ, тем, кто говорил, что исповедует христианство, он стрелял в голову.

В результате стрельбы погибли девять человек. Сам злоумышленник был убит в перестрелке с прибывшими на место происшествия стражами порядка.