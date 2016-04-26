​Обама: Путин рассматривает НАТО и ЕС как угрозу российской власти

Баку. 26 Апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама утверждает, что его коллега Владимир Путин рассматривает НАТО и Евросоюз "как угрозу российской власти".

Как передает Report, такую позицию глава Белого дома озвучил в опубликованном в понедельник интервью телеканалу CBS.

"Господин Путин обычно рассматривал НАТО, ЕС, трансатлантическое единство как угрозу российской власти, - считает Обама. - Я думаю, что он ошибается. Я сказал ему, что сильная, объединенная Европа, работающая с сильной и заинтересованной в поддержании контактов с другими странами Россией - это правильный рецепт".

По словам президента США, ему до сих пор не удалось "полностью убедить в этом" Путина.