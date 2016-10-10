Обама: президент США не должен обладать характером Трампа

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу присущи черты характера, которые не стоит иметь главе государства.

Как передает Report, так в воскресенье прокомментировал нынешний хозяин Белого дома Барак Обама разразившийся в конце недели скандал, связанный с высказываниями миллиардера о женщинах.

По его словам, Трамп самоутверждается, "унижая других людей". "Это не та черта характера, которую я бы посоветовал иметь кому-либо в Овальном кабинете (Белого дома)", - сказал Обама, выступая на предвыборном мероприятии в поддержку демократов в Чикаго (штат Иллинойс).