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    Обама: президент США не должен обладать характером Трампа

    По его словам, Трамп самоутверждается, унижая других людей

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Кандидату в президенты США от Республиканской партии Дональду Трампу присущи черты характера, которые не стоит иметь главе государства.

    Как передает Report, так в воскресенье прокомментировал нынешний хозяин Белого дома Барак Обама разразившийся в конце недели скандал, связанный с высказываниями миллиардера о женщинах.

    По его словам, Трамп самоутверждается, "унижая других людей". "Это не та черта характера, которую я бы посоветовал иметь кому-либо в Овальном кабинете (Белого дома)", - сказал Обама, выступая на предвыборном мероприятии в поддержку демократов в Чикаго (штат Иллинойс).

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