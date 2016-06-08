Обама поздравил Клинтон с победой по итогам праймериз

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама поздравил Хиллари Клинтон с победой в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

"Ее историческая кампания вдохновила миллионы людей и стала продолжением ее борьбы за права семей и детей из среднего класса", - заявил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

Обама также поблагодарил другого участника предварительных выборов от демократов, Берни Сандерса, с которым он намерен провести встречу в четверг.

"Президент поблагодарил сенатора Сандерса то, что он заразил миллионы американцев своим настроем на борьбу с экономическим неравенством", - говорится в заявлении Белого дома.

Ранее в среду стало известно, что Клинтон набрала достаточное число голосов делегатов партийного съезда, чтобы стать первой в истории женщиной, номинированной крупной партией на пост президента США.

Клинтон назвала свою победу исторической вехой для всех женщин и отметила, что это "победа поколений".