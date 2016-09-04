Обама пообещал Турции помочь привлечь к ответу организаторов путча

Баку. 4 Сентября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заверил Турцию в том, что Вашингтон окажет содействие Анкаре для привлечения к ответственности организаторов несостоявшегося госпереворота.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN Türk.

"Моя администрация будет работать с Турцией, чтобы добиться того, чтобы ответственные за попытку госпереворота были преданы правосудию", - приводит телеканал заявление Обамы, сделанное после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на "полях" саммита G20 в Ханчжоу.

Одиннадцатый по счету саммит "большой двадцатки" (G20) проходит с 4 по 5 сентября в китайском городе Ханчжоу.