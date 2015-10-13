Обама не нашел вреда для нацбезопасности США от скандала с почтой Клинтон

Bakı. 13 oktyabr. REPORT.AZ/Американский президент Барак Обама заявил, что не преувеличивает последствия ситуации с использованием личной почты экс-госсекретарем Хиллари Клинтон в рабочих целях. Об этом пишет The Washington Times, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, она совершила ошибку, но не поставила под угрозу национальную безопасность.

"Я не думаю, что это представляет собой проблему национальной безопасности. Это была ошибка, которую она признала", - сказал Обама в интервью "60 минут" на телеканале CBS.

Сенатское расследование выявило, что частный сервер, который использовала Клинтон, в 2013 году подвергался попыткам взлома из Китая, Южной Кореи и Германии. ФБР проводит проверку на предмет возможной утечки правительственных данных.

Хиллари Клинтон ранее заявила, что половина из 60 тыс. писем, которые она отправила за четыре года на посту госсекретаря, содержит информацию о подготовке свадьбы дочери Челси, йоге и соболезнованиях. При этом она удалила все письма, связанные с работой.

Новость о том, что Клинтон пользовалась личной почтой для работы, пошатнула ее позиции в президентской предвыборной гонке.