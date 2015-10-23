​Обама наложил вето на проект закона о поставках оружия на Украину

Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама, как и ожидалось, наложил в четверг вето на проект оборонного бюджета страны на 2016 год.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Белый дом.

Ранее документ был принят обеими палатами конгресса, однако глава государства сразу заявил, что не подпишет его, поскольку текст предполагает рост военных расходов примерно на 90 миллиардов долларов в предстоящем финансовом году без заключения более широких бюджетных договоренностей между двумя партиями в конгрессе.

У республиканцев, контролирующих обе палаты конгресса США, нет достаточного количества голосов для того, чтобы преодолеть вето президента. Таким образом, после президентского вето консультации по бюджету должны возобновиться.

Законопроект среди прочего предусматривал, что из 612 миллиардов долларов общих расходов бюджета предполагается выделить 300 миллионов долларов на предоставление Украине помощи в военной и разведывательной сфере, включая боевое оружие, боеприпасы, беспилотники, противотанковое оружие и минометы.