​Обама на день раньше завершит поездку в Европу из-за трагедии в Далласе

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/Президент США Барак Обама на день раньше завершит свое европейское турне, чтобы в начале следующей недели посетить Даллас (штат Техас), где в четверг произошла массовая стрельба, жертвами которой стали пять полицейских. Как передает Report об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь Белого дома Джошуа Эрнест.

"Президент Обама принял приглашение мэра Далласа Майкла Роулингса и отправится в Даллас в начале следующей недели", - говорится в сообщении.

Как отмечается, глава Белого дома, который принимает участие в саммите НАТО в Варшаве, в субботу, как и было запланировано, вылетит в Мадрид, где в воскресенье проведет встречи с королем Испании Филиппом VI и членами правительства этой страны. В тот же день Обама побывает на военно-морской базе Рота, однако посещение им Севильи решено отменить. "Президент вернется в Вашингтон в воскресенье вечером - на день раньше запланированной даты", - указали в Белом доме.

Массовая расправа над полицейскими произошла в Далласе в четверг вечером. Огонь был открыт во время манифестации против жестокости со стороны полиции по отношению к афроамериканцам. Стрельба велась с одного из ярусов здания автопарковки. Как сообщил мэр Майкл Роулингс, были убиты пятеро полицейских, ранения получили еще семеро их коллег и двое гражданских лиц.

По подозрению в причастности к произошедшему задержаны трое подозреваемых: женщина и двое мужчин, которые не идут на сотрудничество со следствием и не поясняют своих мотивов. Стрелявший - 25-летний темнокожий житель Далласа Мика Хавьер Джонсон - был уничтожен в результате детонации взрывного устройства, установленного полицией на роботе на колесах.