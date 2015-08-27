​Обама: Инциденты с применением оружия опаснее терактов

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Инциденты с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, нередко заканчивающиеся массовой гибелью людей, становятся опаснее терактов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в среду президент США Барак Обама, комментируя в интервью телекомпании ABC убийство двух журналистов в штате Вирджиния.

"Каждый раз, когда я слышу о подобных трагедиях, мое сердце разрывается", - сказал он. "Мы знаем, что в ходе инцидентов со стрельбой в нашей стране погибает гораздо больше людей, чем от терактов", - отметил глава американской администрации.

Отметим, что корреспондент одного из местных телеканалов 24-летняя Элисон Паркер и 27-летний оператор Адам Уард были застрелены из пистолета рано утром в тот момент, когда в прямом эфире брали интервью у руководителя Торговой палаты в вирджинском городке Монета Вики Гарднер. Женщина получила ранения, оказалась в больнице, но ее жизнь находится вне опасности. Стрелял в них 41-летний афроамериканец Вестер Фланаган, уволенный пару лет назад с этого телеканала и затаивший злобу на его руководство и своих бывших сослуживцев.