​Обама: достигнуто историческое соглашение с Ираном

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Выступая в Белом доме, президент США Барак Обама заявил, что США, вместе с союзниками и партнерами, достигли сегодня "исторической договоренности" с Ираном - если соглашение будет полностью реализовано - это предотвратит появление у Тегерана ядерного оружия.

Как передает Report, об этом сообщает Голос Америки.

"В качестве президента и верховного главнокомандующего, у меня нет большей ответственности, чем забота о безопасности американских граждан - и я убежден в том, что если это рамочное соглашение приведет к окончательной сделке, это сделает нашу страну, страны наших союзников и наш мир безопаснее", - заявил Обама.

Предупреждая реакцию скептиков, Обама напомнил, что Иран выполнил все свои обязательства - опасные материалы были уничтожены, инспекции участились, переговоры продолжились.

Президент назвал рамочное соглашение хорошей сделкой, которая отвечает основным целям США в этих переговорах, поскольку оно блокирует все пути, по которым Иран может пойти, чтобы произвести ядерное оружие. Сделка, подчеркнул Обама, основывается не на доверии, а на беспрецедентных проверках - более жестких, нежели те, которым подвергалась какая-либо другая страна.

"Прежде всего, Иран не сможет произвести бомбу, используя плутоний, потому что он не будет разрабатывать плутоний оружейного уровня - ядро реактора в Атаке будет демонтировано, использованное топливо будет вывезено из Ирана. Иран не будет строить новый тяжеловодный реактор, - заявил Обама. - Во-вторых, эта сделка блокирует возможность Ирана произвести бомбу, используя обогащенный уран. Иран согласился сократить число центрифуг на две трети. Иран не будет обогащать уран на объекте в Фордо и не будет использовать центрифуги нового поколения как минимум 10 лет".

"Если Иран обманет нас - мир об этом узнает. Если мы увидим что-то подозрительное - мы проведем инспекцию", - заверил президент.

Обама сообщил, что он собирается провести телефонный разговор с одним из главных противников сделки с Ираном - премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, заверив, что нынешняя сделка - это лучший способ предотвратить появление у Тегерана атомной бомбы и обеспечить безопасность Израиля.

Обама также призвал Конгресс к ответственной реакции на сделку. "Этот вопрос больше, нежели политические разногласия, - сказал он. - Если Конгресс "убьет" эту сделку, США обвинят в провале дипломатии".