Объявлен новый состав правительства Испании: Из 17 министров 11 женщин

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В новом правительстве Испании, сформированном Испанской социалистической рабочей партией, большинство министерских постов заняли женщины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, состав нового правительства объявил на пресс-конференции премьер страны Педро Санчес.

В среду Санчес сообщил о составе своего кабинета главе государства, королю Фелипе VI. Из 17 министров — 11 женщин. Этот факт, по словам Санчеса, отражает, что приоритетом правительства будет обеспечение равноправия между мужчинами и женщинами.

"Хочу поблагодарить людей, которые войдут в команду, что они приняли предложение, чтобы служить стране и гражданам", — заявил Санчес. Новый кабинет, по его словам, "должен противостоять вызовам XXI века" — коррупции, терроризму, организованной преступности, неравенству, детской бедности.