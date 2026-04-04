Минобороны ОАЭ: Силы ПВО сегодня нейтрализовали 23 баллистические ракеты и 56 беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ОАЭ 4 апреля перехватили 23 баллистические ракеты и 56 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), запущенных с территории Ирана.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Минобороны ОАЭ.

"С начала иранских атак силы ПВО перехватили 498 баллистических и 23 крылатые ракеты, а также 2 141 БПЛА. В результате нападений погибли двое военнослужащих, а также марокканский гражданский подрядчик, работавший на вооруженные силы. Кроме того, жертвами стали 10 мирных жителей различных национальностей", - отмечает ведомство.

Сообщается, что в общей сложности ранения получили 217 человек с травмами различной степени тяжести - от легких до тяжелых.

"Министерство обороны заявляет о повышенной боевой готовности и готовности противостоять любым угрозам, решительно пресекать попытки подорвать безопасность государства, обеспечивая сохранение его суверенитета, стабильности и защиту национальных интересов", - подчеркнули в ведомстве.