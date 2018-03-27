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Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ ОАЭ закончил строительство первого ядерного реактора первой в стране строящейся атомной электростанции "Барака", сообщает Report со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

Первый ядерный реактор был построен в течение 69 месяцев ОАЭ компанией Emirates Nuclear Energy Corporation(ENEC) со своим основным подрядчиком и партнером по совместному предприятию южнокорейским консорциумом Korea Electric Power Corporation (KEPCO).

Отмечается, что реактор готов начать загрузку топлива уже в мае.

Реактор должен был начать работать в 2017 году, однако введение в эксплуатацию было перенесено на этот год.

Отметим, что строительство АЭС "Барака" началось в 2012 году, на данный момент в общем выполнено 86% работ. Второй, третий и четвертый реакторы готовы на 92%, 81% и 66% соответственно.

По прогнозам, готовая АЭС будет обеспечивать около 25% потребностей в электроэнергии ОАЭ.

Четыре реактора PWR APR-1400 мощностью 1400 мегаВатт каждый предполагается построить к 2020 году. Срок эксплуатации каждого объекта определен в 60 лет.