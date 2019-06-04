В ОАЭ выдали первую "золотую визу"

В Объединенных Арабских Эмиратах выдали первую в стране "золотую визу", передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Как сообщает издание The National, им стал индиец Юсуф Али, которому "золотая виза" гарантирует ему право на постоянное место жительства в стране.

Бизнесмен прожил в ОАЭ более 45 лет. Его состояние оценивается в 4,7 миллиарда долларов. Мужчина является главой торговой сети Lulu Group, которая владеет гипермаркетами в странах Ближнего Востока.

В марте кабинет министров ОАЭ впервые разрешил выдачу пяти- и десятилетних резидентских виз определенным категориям иностранных граждан. До этого максимальный срок составлял три года.

Заявку могут подать инвесторы, предприниматели, ученые, высококвалифицированные специалисты и талантливые студенты.

Месяц назад Абу-Даби ввел "золотую карту", дающую право иностранным инвесторам и ценным специалистам постоянно проживать в стране.