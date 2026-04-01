ОАЭ намерены помочь США в разблокировке Ормузского пролива

Объединенные Арабские Эмираты ведут подготовку к оказанию военного содействия Соединенным Штатам в разблокировке Ормузского пролива, что превратит эту страну в первое государство Персидского залива, непосредственно вовлеченное в боевые действия против Ирана.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, Абу-Даби добивается принятия Советом Безопасности ООН резолюции, которая бы дала правовое обоснование для подобных действий. Кроме того, дипломатические представители ОАЭ обращаются к европейским и азиатским государствам с предложением создать коалицию для гарантирования беспрепятственного прохода судов через Ормузский пролив.

Неназванный эмиратский чиновник сообщил, что государство в настоящее время детально прорабатывает формат и конкретные способы участия Абу-Даби в данном конфликте. Такое решение Эмиратов, как отмечает газета, сопряжено с существенными рисками: вовлечение в вооруженное противостояние с Ираном способно породить долгосрочную напряженность на Ближнем Востоке, которая не исчезнет и после окончания нынешнего военного столкновения.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Иранское руководство также приняло решение о перекрытии Ормузского пролива для судов, имеющих связь с США, Израилем и государствами, оказавшими поддержку в операции. В ходе конфликта несколько танкеров подверглись нападению при попытке пройти через пролив без санкции Тегерана.