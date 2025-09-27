О создании коалиции по финансовой устойчивости Палестины объявили 12 стран

Двенадцать стран объявили о создании коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении МИД Испании.

"Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Япония, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения. Испания, Швейцария и Соединенное Королевство объявили о создании чрезвычайной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской администрации... Ее первоочередная цель - стабилизировать финансы Палестинской администрации и сохранить ее способность управлять, предоставлять основные услуги и поддерживать безопасность", - сказано в заявлении .

Отмечается, что многие из стран коалиции уже внесли значительный финансовый вклад и пообещали администрации постоянную поддержку.

Ранее Офис премьер-министра Палестины Мухаммеда Мустафы сообщал, что в Нью-Йорке, в рамках Генассамблеи ООН, Саудовская Аравия объявила о выделении для Палестинской администрации $90 млн, Германия - 30 млн евро, Испания - 50 млн.