Fələstinin maliyyə dayanıqlığı üzrə koalisiya yaradılıb
- 27 sentyabr, 2025
- 12:03
12 ölkə Fələstin Administrasiyasının maliyyə dayanıqlığını təmin etmək üçün koalisiya yaratdığını elan edib.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İspaniya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir.
"Belçika, Danimarka, Fransa, İslandiya, İrlandiya, Yaponiya, Norveç, Səudiyyə Ərəbistanı, Sloveniya, İspaniya, İsveçrə və Birləşmiş Krallıq Fələstin Administrasiyasının maliyyə dayanıqlığını təmin etmək üçün fövqəladə koalisiyanın yaradıldığını elan edib. Onun əsas məqsədi Fələstin Administrasiyasının maliyyə vəziyyətini sabitləşdirmək və idarəetmə, əsas xidmətləri göstərmək və təhlükəsizliyi qorumaq qabiliyyətini saxlamaqdır", - bəyanatda deyilir.
Koalisiya ölkələrinin bir çoxu artıq əhəmiyyətli maliyyə töhfəsi verib və administrasiyaya davamlı dəstək vəd edib.
Daha əvvəl Fələstinin Baş naziri Məhəmməd Mustafanın Ofisi bildirmişdi ki, Nyu-Yorkda Səudiyyə Ərəbistanı Fələstin Administrasiyası üçün 90 milyon dollar, Almaniya isə 30 milyon avro ayırdığını elan edib.