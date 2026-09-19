NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

Заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности с Данией по Гренландии вызвало неоднозначную реакцию жителей острова и привело некоторых из них в замешательство.

Как передает Report со ссылкой на The New York Times, газета отмечает, что сначала Трамп хотел купить Гренландию, затем угрожал захватить ее и в итоге объявил о согласовании сделки.

После этого заявления некоторые жители острова испытали облегчение. В то же время среди большинства населения царят замешательство и беспокойство, а также сохраняется желание получить ответ на вопрос, о чем именно договорились стороны.

Одна из жительниц Гренландии сказала The New York Times, что отнеслась к заявлению Трампа с тревогой и скептицизмом. Она также выразила надежду, что сделка не предоставит США монопольную власть над Гренландией.