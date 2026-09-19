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    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 20:07
    NYT: Заявление Трампа о сделке по Гренландии вызвало замешательство у жителей острова

    Заявление президента США Дональда Трампа о достижении договоренности с Данией по Гренландии вызвало неоднозначную реакцию жителей острова и привело некоторых из них в замешательство.

    Как передает Report со ссылкой на The New York Times, газета отмечает, что сначала Трамп хотел купить Гренландию, затем угрожал захватить ее и в итоге объявил о согласовании сделки.

    После этого заявления некоторые жители острова испытали облегчение. В то же время среди большинства населения царят замешательство и беспокойство, а также сохраняется желание получить ответ на вопрос, о чем именно договорились стороны.

    Одна из жительниц Гренландии сказала The New York Times, что отнеслась к заявлению Трампа с тревогой и скептицизмом. Она также выразила надежду, что сделка не предоставит США монопольную власть над Гренландией.

    Дональд Трамп Гренландия
    NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıb

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