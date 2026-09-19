NYT: Trampın Qrenlandiya ilə bağlı bəyanatı ada sakinlərində çaşqınlıq yaradıb
- 19 sentyabr, 2026
- 20:33
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Qrenlandiya üzrə Danimarka ilə razılıq əldə olunması barədə bəyanatı ada sakinlərində birmənalı olmayan reaksiya doğurub və onların bəzilərini çaşqınlığa salıb.
"Report" xəbər verir ki, "The New York Times" (NYT) Trampın əvvəlcə Qrenlandiyanı almaq istədiyi, sonra onu zəbt etməklə hədələdiyi və yekunda sövdələşmənin razılaşdırıldığını elan etdiyi bildirib.
Qeyd olunub ki, əhalinin əksəriyyəti arasında çaşqınlıq və narahatlıq hökm sürür, həmçinin tərəflərin konkret olaraq nə barədə razılığa gəldiyi sualına cavab almaq istəyi qalmaqdadır.
Qrenlandiya sakinlərindən biri qəzetə deyib ki, Trampın bəyanatına təşviş və skeptisizmlə yanaşıb. O həmçinin sövdələşmənin ABŞ-yə Qrenlandiya üzərində inhisarçı hakimiyyət verməyəcəyinə ümid etdiyini bildirib.