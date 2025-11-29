NYT: Трамп и Мадуро на прошлой неделе провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе провел телефонный разговор с венесуэльским лидером Николасом Мадуро.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По их данным, стороны в ходе беседы, которая проходила при участии госсекретаря США Марко Рубио, обсудили возможность организации личной встречи. Предметом обсуждения стали потенциальные переговоры на территории США, однако конкретная встреча пока не назначена.

Беседа произошла за несколько дней до вступления в силу решения Госдепартамента о признании картеля Cartel de los Soles ("Картеля солнц") "иностранной террористической организацией" - структуры, которую американские власти связывают с Мадуро.

При этом США наращивают военное присутствие в Карибском бассейне, заявляя о борьбе с наркоторговлей и одновременно добиваясь ухода Мадуро с поста, отмечает NYT.