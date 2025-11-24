Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

    Другие страны
    24 ноября, 2025
    • 19:43
    США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

    Минфин США официально объявил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников членами иностранной террористической организации Cartel de los Soles, что открывает путь для новых санкций против его активов и владений.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    "Под группировкой Cartel de los Soles скрывается децентрализованная сеть представителей венесуэльских вооруженных сил, связанных с наркотрафиком", - отмечается в сообщении.

    Термин, по словам экспертов, скорее описывает предполагаемых коррумпированных чиновников правительства, чем классическую организованную преступную группу.

    Признание Cartel de los Soles иностранной террористической организацией позволяет президенту США вводить новые экономические и финансовые санкции против Мадуро и его ближайшего окружения. При этом, по словам юристов, это решение не дает автоматического разрешения на применение силы.

    Чиновники администрации отмечают, что данное решение - один из самых серьезных инструментов Госдепартамента по борьбе с терроризмом, расширяющий военные возможности США для действий внутри Венесуэлы.

    Сам Мадуро и его правительство неоднократно отрицали свое участие в наркотрафике и существование Cartel de los Soles, а некоторые эксперты утверждают, что картель в традиционном смысле не существует.

