США признали Мадуро членом иностранной террористической организации

Минфин США официально объявил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его соратников членами иностранной террористической организации Cartel de los Soles, что открывает путь для новых санкций против его активов и владений.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

"Под группировкой Cartel de los Soles скрывается децентрализованная сеть представителей венесуэльских вооруженных сил, связанных с наркотрафиком", - отмечается в сообщении.

Термин, по словам экспертов, скорее описывает предполагаемых коррумпированных чиновников правительства, чем классическую организованную преступную группу.

Признание Cartel de los Soles иностранной террористической организацией позволяет президенту США вводить новые экономические и финансовые санкции против Мадуро и его ближайшего окружения. При этом, по словам юристов, это решение не дает автоматического разрешения на применение силы.

Чиновники администрации отмечают, что данное решение - один из самых серьезных инструментов Госдепартамента по борьбе с терроризмом, расширяющий военные возможности США для действий внутри Венесуэлы.

Сам Мадуро и его правительство неоднократно отрицали свое участие в наркотрафике и существование Cartel de los Soles, а некоторые эксперты утверждают, что картель в традиционном смысле не существует.