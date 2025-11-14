Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет ЧМ-2026
    NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 08:38
    Администрация американского лидера Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин в связи с ростом цен на продукты в США.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

    По их сведениям, мера может затронуть некоторые из ответных пошлин, которые были введены США в апреле, причем из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые до сих пор не заключили с Вашингтоном торговые соглашения.

