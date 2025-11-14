NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты
Другие страны
- 14 ноября, 2025
- 08:38
Администрация американского лидера Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин в связи с ростом цен на продукты в США.
Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их сведениям, мера может затронуть некоторые из ответных пошлин, которые были введены США в апреле, причем из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые до сих пор не заключили с Вашингтоном торговые соглашения.
Последние новости
09:27
Фото
Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей КоранаКультура
09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)Финансы
09:18
Цены на нефть выросли на 1,5%Энергетика
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2025)Финансы
08:57
Южная Корея настаивает на строительстве атомной субмарины у себя в странеДругие страны
08:49
Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрдДругие страны
08:38
NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продуктыДругие страны
08:19
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:48