NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты

Администрация американского лидера Дональда Трампа может объявить о масштабных исключениях из действующих пошлин в связи с ростом цен на продукты в США.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их сведениям, мера может затронуть некоторые из ответных пошлин, которые были введены США в апреле, причем из-под действия тарифов могут быть выведены продукты, импортируемые из стран, которые до сих пор не заключили с Вашингтоном торговые соглашения.