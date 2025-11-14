ABŞ ərzaqların qiymət artımının qarşısını almaq üçün tarif güzəştləri hazırlayır
- 14 noyabr, 2025
- 08:56
Donald Tramp administrasiyası ABŞ-də ərzaq qiymətlərinin artmasına cavab olaraq mövcud tariflərə genişmiqyaslı güzəştlər elan edə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" mənbələrə istinadən xəbər yayıb.
Mənbələrin məlumatına görə, tədbir ABŞ-nin aprel ayında tətbiq etdiyi bəzi cavab tariflərinə təsir göstərə bilər və Vaşinqtonla hələ ticarət müqavilələri bağlamamış ölkələrdən idxal olunan məhsullar tariflərdən azaddır.
