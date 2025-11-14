İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    ABŞ ərzaqların qiymət artımının qarşısını almaq üçün tarif güzəştləri hazırlayır

    Digər ölkələr
    • 14 noyabr, 2025
    • 08:56
    ABŞ ərzaqların qiymət artımının qarşısını almaq üçün tarif güzəştləri hazırlayır

    Donald Tramp administrasiyası ABŞ-də ərzaq qiymətlərinin artmasına cavab olaraq mövcud tariflərə genişmiqyaslı güzəştlər elan edə bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" mənbələrə istinadən xəbər yayıb.

    Mənbələrin məlumatına görə, tədbir ABŞ-nin aprel ayında tətbiq etdiyi bəzi cavab tariflərinə təsir göstərə bilər və Vaşinqtonla hələ ticarət müqavilələri bağlamamış ölkələrdən idxal olunan məhsullar tariflərdən azaddır.

    ABŞ tarif Qiymət artımı
    NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продукты
    US readies large-scale exemptions from duties to curb rising food prices

    Son xəbərlər

    09:35

    Rəşad Nəbiyev Beyləqanda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    09:34

    Azərbaycan qeyri-neft-qaz ixracını 7 %-ə yaxın artırıb

    Biznes
    09:32

    Azərbaycan neftinin qiyməti 66 dolları keçib

    Energetika
    09:32

    Yol polisi: Qəzaların böyük hissəsi piyadaların yolu müəyyən olunmamış yerlərdən keçməsi nəticəsində baş verir

    Hadisə
    09:29

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları: Azərbaycan idmançıları 2 növdə mübarizə aparacaqlar

    Fərdi
    09:20

    Biləcəri və Mərəzə qəsəbələrinin bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:20

    ADY qatarlarda başqaları üçün yer saxlayan sərnişinlərə müraciət edib

    İnfrastruktur
    09:18

    Azərbaycan Basketbol Liqasında VII turun daha bir qarşılaşması keçiriləcək

    Komanda
    09:12

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (14.11.2025)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti