Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести

    NYT: Сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

    Другие страны
    • 11 октября, 2025
    • 20:10
    NYT: Сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

    Начатые американской администрацией массовые сокращения федеральных служащих в связи с частичной приостановкой работы правительства США (шатдауном) не способствуют решению проблемы и лишь усугубляют разногласия между демократами и республиканцами в Конгрессе.

    Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times (NYT).

    Издание отмечает, что, по плану президента США Дональда Трампа, увольнения и угрозы оставить федеральных служащих без зарплат должны были вынудить Демократическую партию смягчить свою позицию и пойти на сделку ради возобновления финансирования правительства. Однако действия Белого дома пока что лишь укрепили решимость демократов добиваться от республиканцев уступок в области здравоохранения и не соглашаться без этих уступок на предложения по преодолению шатдауна.

    10 октября директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращения численности американского государственного аппарата. Ранее американская администрация неоднократно заявляла о том, что Белый дом собирается воспользоваться шатдауном в том числе для дальнейшего сокращения численности сотрудников различных структур исполнительной ветви власти США. В пятницу более 4,1 тыс. федеральных служащих США получили уведомления о сокращении их рабочих мест. В соответствии с действующими в стране нормами, попавшие под сокращение госслужащие лишатся своих рабочих мест через 30-60 дней.

    Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

    Конгресс США шатдаун
    NYT: ABŞ hökumətinin ixtisarları Konqresdəki fikir ayrılıqlarını daha da gücləndirib

    Последние новости

    20:25

    При тушении пожара в жилом доме в Сумгайыте спасены три человека - ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    20:23

    СМИ: Израильская разведка нашла в Газе записку Синвара с планами атаки 7 октября

    Другие страны
    20:10

    NYT: Сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

    Другие страны
    19:56

    В Украине ввели санкции против лиц и компаний из России и Китая

    Другие страны
    19:47

    В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях

    Другие страны
    19:28

    Яшар Гюлер и Керим Велиев ознакомились с ходом учений Ateş Serbest-2025 - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    19:26

    Трое погибли, еще один пострадал при столкновении катера с кораблем в РФ

    В регионе
    19:17

    Министр обороны Турции предупредил террористов

    В регионе
    19:03

    Axios: Трамп и Зеленский обсуждали по телефону возможность поставок Tomahawk

    Другие страны
    Лента новостей