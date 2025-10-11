NYT: Сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

Начатые американской администрацией массовые сокращения федеральных служащих в связи с частичной приостановкой работы правительства США (шатдауном) не способствуют решению проблемы и лишь усугубляют разногласия между демократами и республиканцами в Конгрессе.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что, по плану президента США Дональда Трампа, увольнения и угрозы оставить федеральных служащих без зарплат должны были вынудить Демократическую партию смягчить свою позицию и пойти на сделку ради возобновления финансирования правительства. Однако действия Белого дома пока что лишь укрепили решимость демократов добиваться от республиканцев уступок в области здравоохранения и не соглашаться без этих уступок на предложения по преодолению шатдауна.

10 октября директор Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут подтвердил начало сокращения численности американского государственного аппарата. Ранее американская администрация неоднократно заявляла о том, что Белый дом собирается воспользоваться шатдауном в том числе для дальнейшего сокращения численности сотрудников различных структур исполнительной ветви власти США. В пятницу более 4,1 тыс. федеральных служащих США получили уведомления о сокращении их рабочих мест. В соответствии с действующими в стране нормами, попавшие под сокращение госслужащие лишатся своих рабочих мест через 30-60 дней.

Федеральное правительство США частично приостановило работу в полночь 1 октября (08:00 по Баку) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли договориться о ряде статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения, и обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.