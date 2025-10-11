İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    NYT: ABŞ hökumətinin ixtisarları Konqresdəki fikir ayrılıqlarını daha da gücləndirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 20:14
    NYT: ABŞ hökumətinin ixtisarları Konqresdəki fikir ayrılıqlarını daha da gücləndirib

    Hökumətin qismən bağlanması ilə əlaqədar ABŞ administrasiyasının təşəbbüsü ilə federal işçilərin kütləvi şəkildə ixtisar edilməsi problemin həllinə kömək etmir, Konqresdə Demokratlar və Respublikaçılar arasında fikir ayrılıqlarını daha da gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə The New York Times (NYT) yazıb.

    Nəşr qeyd edib ki, ABŞ prezidenti Donald Trampın planına görə, ixtisarlar və federal işçiləri maaşsız buraxmaqla hədələmələri Demokratlar Partiyasını mövqeyini yumşaltmağa və hökumətin maliyyələşməsini bərpa etmək üçün razılaşma əldə etməyə məcbur etməli idi.

    Bununla belə, Ağ Evin indiyədək atdığı addımlar yalnız Demokratların Respublikaçılardan səhiyyə sahəsində güzəştlər istəmək və bu güzəştlər olmadan bağlanmanın aradan qaldırılması üçün təkliflərə razılıq verməkdən imtina etmək əzmini gücləndirdi.

    Oktyabrın 10-da Ağ Evin İdarəetmə Ofisi və Büdcə Direktoru Rassel Vot Amerika hökumət aparatının həcminin azaldılmasına başlandığını təsdiqləyib. Cümə günü ABŞ-nin 4100-dən çox federal işçisi vəzifəsindən azad olduğuna dair bildiriş alıb. Mövcud qaydalara əsasən, təsirə məruz qalanlar 30-60 gün ərzində işlərini itirəcəklər.

    ABŞ ABŞ Konqresi şatdaun
    NYT: Сокращение госаппарата США усугубило разногласия в Конгрессе

    Son xəbərlər

    21:23

    Atəşkəsdən sonra yarım milyondan çox insan Qəzzaya qayıdıb

    Digər ölkələr
    21:20

    Tovuzda üç uşaq qidadan zəhərlənib - YENİLƏNİR

    Sağlamlıq
    21:14

    Brüssel küçələrində hərbi patrullar yerləşdirilə bilər

    Digər ölkələr
    21:11

    Culfa rayonunun bəzi kəndlərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    21:10

    KİV: İsrail kəşfiyyatı Qəzzada Sinvarın hücum planları olan qeydləri tapıb

    Digər ölkələr
    21:04

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Sabah" NTD-ni məğlub edib

    Komanda
    20:50

    Almaniyada meydanda baş verən atışmada bir neçə nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    20:47

    ATƏT nümayəndəsi Gürcüstanda 4 oktyabr hadisələrini pisləyib

    Region
    20:33

    Ukrayna Rusiya və KXDR-dən olan şirkətlərə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti