    NYT: Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением

    Другие страны
    • 14 октября, 2025
    • 00:18
    NYT: Разлом тектонической плиты у побережья США грозит крупнейшим землетрясением

    Ученые опасаются, что крупнейшее землетрясение может произойти в США в зоне субдукции Каскадия вдоль американского побережья.

    Как передает Report, об этом в воскресенье сообщила газета The New York Times (NYT).

    В зоне субдукции (линейная зона на границе двух тектонических плит, где одна плита пододвигается под другую - ред.) Каскадия тектоническая плита Хуан-де-Фука погружается под Североамериканскую плиту.

    "Про Каскадию часто говорят так: "Когда землетрясение произойдет, это станет крупнейшей катастрофой в истории Северной Америки", - приводит газета слова профессора Университета штата Орегон Криса Голдфингера.

    Ученые предполагают, что землетрясения в Каскадии могут также провоцировать подземные толчки в зоне разлома Сан-Андреас в Калифорнии. О возможной взаимосвязи говорилось в статье журнала Geosphere, опубликованной в сентябре текущего года, на которую ссылается газета.

    Как отметило издание, о вероятности того, что крупные толчки могут произойти в Каскадии в ближайшее время, ученые писали еще 10 лет назад в журнале The New Yorker.

