KİV: ABŞ-də güclü zəlzələ baş verə bilər
Digər ölkələr
- 14 oktyabr, 2025
- 00:29
Alimlər qorxurlar ki, ən güclü zəlzələ ABŞ-də Amerika sahilləri boyunca Kaskadiya subduksiya zonasında baş verə bilər.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "The New York Times" (NYT) məlumat yayıb.
Subduksiya zonasında (iki tektonik plitənin sərhəddində, bir plitənin digərinin altına dalan xətti zona – red.) Kaskadiya tektonik plitəsi, Xuan-de-Fuka plitəsi Şimali Amerika plitəsinin altına enir.
Qəzet Oreqon dövlət universitetinin professoru Kris Qoldfingerdən sitat gətirib: "İnsanlar Kaskadiya haqqında tez-tez deyirlər: "Zəlzələ baş verəndə bu, Şimali Amerika tarixində ən böyük fəlakət olacaq".
Alimlər hesab edirlər ki, Kaskadiyadakı zəlzələlər Kaliforniyadakı San-Andreas qırılma zonasında da təkan verə bilər.
